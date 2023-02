MONETOCHKA CAFE DE LA DANSE, 17 février 2023, PARIS.

MONETOCHKA CAFE DE LA DANSE. Un spectacle à la date du 2023-02-17 à 20:00 (2023-02-17 au ). Tarif : 65.0 à 65.0 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert Monetochka, phénomène de la culture pop russe, part en tournée en Europe et passera le 17 février 2023 au Café de la Danse à Paris. Elle interprétera en live ses chansons les plus populaires et ses nouveaux morceaux.Monetochka s’est faite connaître après avoir publié ses chansons ironiques sur les réseaux sociaux. Dans ses morceaux, elle utilise une voix tendre et aiguë pour dénoncer les problèmes sous-jacents de la société russe. Après avoir été censurée en Russie, Monetochka a fait une tournée de charité « Voices of Peace » avec Noize MC. En décembre 2022, la chanteuse sort un nouveau clip animé « Gori » sur le pouvoir destructeur de la propagande. En 2023, Monetochka a publié 2 albums, 2 EPs, et beaucoup d’autres chansons et singles.Monetochka travaille actuellement sur un nouvel album.______Monetochka, a phenomenon of Russian pop culture, is going on tour, spanning 9 cities. She will perform live her already beloved and new songs from Istanbul to Paris.Monetochka became popular after posting her ironic songs on social media. In her songs, she uses a tender high-pitch voice to reveal the acute problems of Russian society. After being banned in Russia, Monetochka went on a charity tour Voices of Peace with Noize MC. In December 2022 the singer released a new animated music video “Gori” about the destructive power of propaganda. By 2023 Monetochka has published 2 albums, 2 EPs, and a lot of other songs and singles.Monetochka is working on a new album now.

Votre billet est ici

CAFE DE LA DANSE PARIS 5, PASSAGE LOUIS-PHILIPPE Paris

AEG Presents France (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert

Monetochka, phénomène de la culture pop russe, part en tournée en Europe et passera le 17 février 2023 au Café de la Danse à Paris. Elle interprétera en live ses chansons les plus populaires et ses nouveaux morceaux.

Monetochka s’est faite connaître après avoir publié ses chansons ironiques sur les réseaux sociaux. Dans ses morceaux, elle utilise une voix tendre et aiguë pour dénoncer les problèmes sous-jacents de la société russe. Après avoir été censurée en Russie, Monetochka a fait une tournée de charité « Voices of Peace » avec Noize MC. En décembre 2022, la chanteuse sort un nouveau clip animé « Gori » sur le pouvoir destructeur de la propagande. En 2023, Monetochka a publié 2 albums, 2 EPs, et beaucoup d’autres chansons et singles.

Monetochka travaille actuellement sur un nouvel album.

______

Monetochka, a phenomenon of Russian pop culture, is going on tour, spanning 9 cities. She will perform live her already beloved and new songs from Istanbul to Paris.

Monetochka became popular after posting her ironic songs on social media. In her songs, she uses a tender high-pitch voice to reveal the acute problems of Russian society. After being banned in Russia, Monetochka went on a charity tour Voices of Peace with Noize MC. In December 2022 the singer released a new animated music video “Gori” about the destructive power of propaganda. By 2023 Monetochka has published 2 albums, 2 EPs, and a lot of other songs and singles.

Monetochka is working on a new album now.

.65.0 EUR65.0.

Votre billet est ici