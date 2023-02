Monet – Mitchell FONDATION LOUIS VUITTON, 6 février 2023, PARIS.

Monet – Mitchell FONDATION LOUIS VUITTON. Un spectacle à la date du 2023-02-22 (2023-02-06 au ) 18:00. Tarif : 17.2 à 17.2 euros.

ACCES : Visite libre exposition, Fondation Louis Vuitton & Jardin. Tarif réduit: présentation obligatoire d’un justificatif. Gratuités : moins de 3 ans, les personnes en situation de handicap accompagné d’un invité (accès sur présentation d’un justificatif)Les lundis, mercredis et jeudis de 11h à 20h – – Dernier créneau : 18h30Les vendredis de 11h à 21h – – Dernier créneau : 19h30Premier vendredi du mois: nocturne jusqu’à 23h – – Dernier créneau : 21h30 Les samedis et dimanches de 10h à 20h – – Dernier créneau : 18h30Horaires vacances scolairesTous les jours de 10h à 20h – – Dernier créneau : 18h30Les vendredis de 10h à 21h – – Dernier créneau : 19h30Premier vendredi du mois: nocturne jusqu’à 23h – – Dernier créneau : 21h30Conditions tarifaires:Tarif plein : 17.20€Tarif moins de 26 ans, étudiant, enseignant français :11.70€Tarif enfants de 3 à 18 ans, artistes professionnels, demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux :6.70€Tarif famille valable pour 6 personnes: à partir de 1 adulte et jusqu’à 4 enfants de moins de 18 ans.: 33.70€Tarif réduit pour les guides et conférenciers: auprès de la Fondation uniquement.Les expositions « Monet – Mitchell » mettent en scène un dialogue inédit entre les œuvres de deux artistes exceptionnels, Claude Monet (1840-1926) et Joan Mitchell (1925-1992), qui marquèrent de leur empreinte non seulement leur temps mais des générations de peintres. « Le dialogue Claude Monet – Joan Mitchell » sera introduit par l’exposition « Rétrospective Joan Mitchell » qui permettra la découverte de l’œuvre de Joan Mitchell par le grand public français et européen. « Monet – Mitchell » donnent à voir leurs perceptions singulières face à un même paysage composé, souvent exprimées dans des formats particulièrement immersifs. Accès: Le service de navette électrique de la Fondation peut être emprunté depuis l’avenue de Friedland jusqu’à la Fondation. Les visiteurs devront s’acquitter de 1€ par carte bancaire et par trajet directement auprès de la navette sur présentation de leur billet d’entrée.En métro:Ligne 1 station Les SablonsEn voiture:Places de parking réservées aux abords immédiats de la Fondation. Fondation Louis Vuitton Fondation Louis Vuitton

FONDATION LOUIS VUITTON PARIS 8, avenue du Mahatma Gandhi Paris

Les expositions « Monet – Mitchell » mettent en scène un dialogue inédit entre les œuvres de deux artistes exceptionnels, Claude Monet (1840-1926) et Joan Mitchell (1925-1992), qui marquèrent de leur empreinte non seulement leur temps mais des générations de peintres. « Le dialogue Claude Monet – Joan Mitchell » sera introduit par l’exposition « Rétrospective Joan Mitchell » qui permettra la découverte de l’œuvre de Joan Mitchell par le grand public français et européen. « Monet – Mitchell » donnent à voir leurs perceptions singulières face à un même paysage composé, souvent exprimées dans des formats particulièrement immersifs.

