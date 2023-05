Douceur de vivre à Monestiés, en bord de rivière Monestiés, 24 juin 2023, Monestiés.

Douceur de vivre à Monestiés, en bord de rivière Samedi 24 juin, 10h00 Monestiés Billet à 4 € / pers. pour la visite des 2 musées. Atelier avec les abeilles et déambulation du soir gratuite. Renseignements et réservations auprès du point d’accueil touristique de Monestiés au 05 63 76 19 17 ou accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr

Le samedi 24 juin, venez vivre un joli moment au village de Monestiés, au nord du Tarn.

Une journée dédiée à l’animation des Plus Beaux Vilages de France le temps de la plus longue journée de l’année.

Au programme de « La Nuit Romantique » à Monestiés :

À partir de 10h et jusqu’à 18h, visitez à pied le village et ses deux musées exceptionnels. (Billet à 4 € pour les 2 musées). Un accueil privilégié vous sera offert dans chaque site. Et en poussant la porte du point d’accueil touristique, le parfum des roses viendra vous chatouiller le nez…

Toute la journée :

Profitez d’un décor somptueux de caractère et d’un parcours qui seront placés sous le signe de l’amour au cœur du village.

Durant l’après-midi, Noëlle vous accueille dans son rucher où ses travailleuses, entourées de leur reine, seront ravies de vous retrouver et vous faire goûter leur production délicieuse. Sur réservation au 05 63 76 19 17.

Début de soirée :

Dîner romantique dans les restaurants du village. Au restaurant l’Auberge Occitane, une coupe de champagne et l’apéro sont offerts.

De 21h à 22h30: Déambulation gratuite au coeur du village et dans les musées avec Elsa Auneau proposant ses récits et chants. Sur réservation au 05 63 76 19 17.

Douce nuit :

Sylvie vous accueille dans son petit gîte en pierre situé à l’entrée de ce village de caractère avec des petits cadeaux gourmands.. Vous serez bluffés par la belle vue sur ce village classé parmi les plus beaux villages de France. Réservation en direct au 06 07 98 66 69

