Atelier : Mes conserves faciles Monein, 10 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Réalisez des recettes à base de légumineuses que vous mettrez en conserves : 1 bocal de haricots rouge, chou blanc, cumin / 1 bocal de curry de pois chiches et courge / 1 bocal de lentilles vertes, carottes et chou kale / 1 bocal de chili sin carne / 1 bocal de pois chiches et blettes (ou épinards).

A la fin de l’atelier vous repartirez chez vous avec vos conserves..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Create recipes based on legumes that you can then preserve: 1 jar of red beans, white cabbage and cumin / 1 jar of chickpea and squash curry / 1 jar of green lentils, carrots and kale / 1 jar of chili sin carne / 1 jar of chickpeas and chard (or spinach).

At the end of the workshop, you’ll go home with your preserves.

Elabora recetas a base de legumbres que luego podrás conservar: 1 tarro de alubias rojas, col blanca y comino / 1 tarro de curry de garbanzos y calabaza / 1 tarro de lentejas verdes, zanahorias y col rizada / 1 tarro de chile sin carne / 1 tarro de garbanzos y acelgas (o espinacas).

Al final del taller, te irás a casa con tus conservas.

Stellen Sie Rezepte mit Hülsenfrüchten her, die Sie einmachen: 1 Glas rote Bohnen, Weißkohl, Kreuzkümmel / 1 Glas Kichererbsen-Kürbis-Curry / 1 Glas grüne Linsen, Karotten und Grünkohl / 1 Glas Chili sin Carne / 1 Glas Kichererbsen und Mangold (oder Spinat).

Am Ende des Workshops werden Sie mit Ihren Einmachgläsern nach Hause gehen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur de Béarn