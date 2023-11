Atelier : Mes conserves faciles Monein, 9 décembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les étapes pour réaliser vos conserves de légumineuses : 4 bocaux de 500g de haricots rouge au naturel, 2 bocaux de 400g de pois chiches au naturel. Pendant que les conserves seront en train de stériliser vous préparerez un chili sin carne 100% local.

A la fin de l’atelier vous pourrez soit repartir chez vous avec une part de chili sin carne et vos conserves ou bien rester sur place pour partager le repas ensemble..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the steps to make your own legume preserves: 4 jars of 500g red beans au naturel, 2 jars of 400g chickpeas au naturel. While the jars are sterilizing, you’ll prepare a 100% local chili sin carne.

At the end of the workshop, you can either go home with a piece of chili sin carne and your preserves, or stay on to share the meal together.

Descubra cómo preparar sus propias conservas de legumbres: 4 tarros de 500 g de alubias rojas en salmuera, 2 tarros de 400 g de garbanzos en salmuera. Mientras se esterilizan los tarros, preparará un chile sin carne 100% local.

Al final del taller podrás irte a casa con un trozo de chile sin carne y tus conservas o quedarte para compartir la comida.

Entdecken Sie die Schritte zur Herstellung Ihrer Hülsenfrüchtekonserven: 4 Gläser à 500 g naturbelassene rote Bohnen, 2 Gläser à 400 g naturbelassene Kichererbsen. Während die Konserven sterilisiert werden, bereiten Sie ein Chili sin carne zu, das zu 100 % aus der Region stammt.

Am Ende des Workshops können Sie entweder mit einem Stück Chili sin carne und Ihren Konserven nach Hause gehen oder vor Ort bleiben, um das Essen gemeinsam zu teilen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur de Béarn