Chantier participatif : création d’une mare Monein, 17 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

La prairie est longée par le cours d’eau « La Baylongue ». La CATZH vous invite à venir créer une mare qui complétera la mosaïque d’habitat et constituera un refuge pour de nombreuses espèces des milieux ouverts et des zones humides. Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 16:30:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The meadow is bordered by the « La Baylongue » stream. The CATZH invites you to come and create a pond that will complete the habitat mosaic and provide a refuge for many open and wetland species. Meeting point to be announced on registration.

La pradera está bordeada por el arroyo « La Baylongue ». El CATZH le invita a venir a crear un estanque que complete el mosaico de hábitats y sirva de refugio a numerosas especies de medios abiertos y zonas húmedas. El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Die Wiese wird von dem Wasserlauf « La Baylongue » gesäumt. Die CATZH lädt Sie ein, einen Teich anzulegen, der das Lebensraummosaik vervollständigt und ein Refugium für zahlreiche Arten des Offenlandes und der Feuchtgebiete darstellt. Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Coeur de Béarn