Atelier : Pain au levain express Monein, 12 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Si vous souhaitez commencer à faire du pain maison avec peu de matériel et peu de temps, cet atelier est fait pour vous. Venez découvrir tous les conseils et astuces pour réussir votre pain au levain à la maison. Vous réaliserez la recette du pain au levain express.

Vous repartirez avec votre pain de 350 grammes, les instructions détaillées pour faire le pain au levain express, les conseils pour conserver votre pain au levain plusieurs jours..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 14:00:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



If you’d like to start making homemade bread with few materials and little time, this workshop is for you. Come and discover all the tips and tricks you need to make sourdough bread at home. You’ll learn how to make express sourdough bread.

You’ll leave with your own 350-gram loaf, detailed instructions for making express sourdough bread, and tips for storing your sourdough bread for several days.

Si quieres empezar a hacer pan casero con un mínimo de equipamiento y un mínimo de tiempo, este taller es para ti. Ven y descubre todos los trucos y consejos que necesitas para hacer pan de masa madre en casa. Elaborarás la receta del pan de masa madre exprés.

Te llevarás tu propia hogaza de 350 gramos, instrucciones detalladas sobre cómo hacer pan de masa madre exprés y consejos sobre cómo conservar tu pan de masa madre durante varios días.

Wenn Sie anfangen möchten, mit wenig Material und wenig Zeit hausgemachtes Brot zu backen, ist dieser Workshop genau das Richtige für Sie. Erfahren Sie alle Tipps und Tricks, damit Ihnen Ihr Sauerteigbrot zu Hause gelingt. Sie werden das Rezept für das Express-Sauerteigbrot umsetzen.

Sie werden mit Ihrem 350-Gramm-Brot, der detaillierten Anleitung für das Express-Sauerteigbrot und den Tipps, wie Sie Ihr Sauerteigbrot mehrere Tage aufbewahren können, nach Hause gehen.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Coeur de Béarn