Atelier : Faire soi-même son levain Monein, 11 novembre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir des recettes de levain simples et inratables ainsi que tous les secrets pour un levain réussi. Farrah vous donnera des recettes à faire avec le levain écarté ainsi que sa recette du pain au levain moelleux à l’intérieur avec une belle croûte bien. Vous repartirez avec 50 grammes de levain mâture, prêt à utilisé, le sinstructions détaillées pour démarrer un nouveau levain et les instructions pour entretenir votre levain..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 18:00:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and discover simple and easy sourdough recipes as well as all the secrets for a successful sourdough. Farrah will give you recipes to make with sourdough apart, as well as her recipe for sourdough bread that’s soft on the inside and has a nice crust. You’ll leave with 50 grams of mature sourdough, ready to use, detailed instructions for starting a new sourdough and instructions for maintaining your sourdough.

Ven a descubrir recetas sencillas y fáciles con masa madre y todos los secretos del éxito de la masa madre. Farrah te dará recetas para hacer con la masa madre para untar, así como su receta de pan de masa madre suave por dentro y con una bonita corteza. Te irás con 50 gramos de masa madre, lista para usar, instrucciones detalladas para empezar una nueva masa madre e instrucciones para mantener tu masa madre.

Entdecken Sie einfache und unfehlbare Sauerteigrezepte sowie alle Geheimnisse für einen erfolgreichen Sauerteig. Farrah wird Ihnen Rezepte für gespreizten Sauerteig und ihr Rezept für Sauerteigbrot, das innen weich ist und eine schöne Kruste hat, vorstellen. Sie werden mit 50 Gramm reifem, gebrauchsfertigem Sauerteig, einer detaillierten Anleitung zum Ansetzen eines neuen Sauerteigs und einer Anleitung zur Pflege Ihres Sauerteigs nach Hause gehen.

