Semaine bleue : Rallye et ciné-goûter Monein, 3 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

8h30, départ du collège : venez découvrir ou redécouvrir les services et le patrimoine de la ville de Monein (la médiathèque, la mairie, l’église, les pompiers, la gendarmerie…) avec un groupe de collégiens et leurs professeurs. Le parcours se terminera au Pont-Lat avec un pique-nique partagé offert par le collège.

13h30 et 16h Ciné-goûter au cinéma La Bobine : projection du film joyeuse retraite 1 suivi d’un goûter puis de la projection de joyeuse retraite 2..

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8:30 am, departure from the college: come and discover or rediscover the services and heritage of the town of Monein (the media library, the town hall, the church, the fire department, the gendarmerie…) with a group of college students and their teachers. The tour ends at Pont-Lat with a picnic lunch hosted by the school.

1:30pm and 4pm Ciné-goûter at La Bobine cinema: screening of the film joyeuse retraite 1, followed by a snack and screening of joyeuse retraite 2.

8:30 h, salida del colegio: venga a descubrir o redescubrir los servicios y el patrimonio de la ciudad de Monein (la mediateca, el ayuntamiento, la iglesia, los bomberos, la gendarmería, etc.) con un grupo de colegiales y sus profesores. La visita finalizará en Pont-Lat con un picnic ofrecido por el colegio.

13h30 y 16h00 Cine-merienda en el cine La Bobine: proyección de la película joyeuse retraite 1 seguida de un aperitivo y, a continuación, proyección de joyeuse retraite 2.

8:30 Uhr, Abfahrt vom Collège: Entdecken Sie mit einer Gruppe von Collège-Schülern und ihren Lehrern die Dienstleistungen und das Erbe der Stadt Monein (die Mediathek, das Rathaus, die Kirche, die Feuerwehr, die Gendarmerie…) bzw. entdecken Sie sie wieder. Der Rundgang endet in Pont-Lat mit einem gemeinsamen Picknick, das von der Schule angeboten wird.

13.30 Uhr und 16.00 Uhr Ciné-goûter im Kino La Bobine: Vorführung des Films joyeuse retraite 1, gefolgt von einem Imbiss und der Vorführung von joyeuse retraite 2.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn