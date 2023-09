Semaine bleue Monein, 2 octobre 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

9h à 12h Place Henri Lacabanne : Stand d’information avec les partenaires concernés autour d’une boisson chaude.

9h30 à 10h au centre social et culturel : séance découverte de sophrologie. Sur inscription.

14h Atelier numérique, au centre social et culturel : apprenez à numériser des photos anciennes. Sur inscription..

2023-10-02 fin : 2023-10-02 . EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9 a.m. to 12 p.m. Place Henri Lacabanne: Information stand with partners over a hot drink.

9.30am to 10am at the social and cultural center: Sophrology discovery session. Registration required.

2pm Digital workshop at the social and cultural center: learn how to digitize old photos. Registration required.

de 9.00 a 12.00 h en la plaza Henri Lacabanne: stand informativo con los socios participantes mientras se toma una bebida caliente.

de 9.30 a 10.00 h en el Centro Social y Cultural: sesión de iniciación a la sofrología. Inscripción obligatoria.

14.00 h Taller digital en el centro social y cultural: aprender a digitalizar fotos antiguas. Inscripción obligatoria.

9.00 bis 12.00 Uhr Place Henri Lacabanne: Informationsstand mit den betroffenen Partnern bei einem heißen Getränk.

9.30 bis 10 Uhr im Sozial- und Kulturzentrum: Schnupperstunde Sophrologie. Nach vorheriger Anmeldung.

14 Uhr Digitaler Workshop, im Sozial- und Kulturzentrum: Lernen Sie, alte Fotos zu digitalisieren. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Coeur de Béarn