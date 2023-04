Balade à vélo électrique dans le vignoble du Jurançon, 23 août 2023, Monein.

Au départ de Monein, Alexandra, guide conférencière, vous accompagne dans le vignoble du Jurançon. Durant la balade vous profitez des paysages verdoyants autour de Monein, entre vignes, coteaux et villages charmants. Vous terminez par une dégustation de Jurançon, un moment convivial chez un vigneron passionné..

2023-08-23 à ; fin : 2023-08-23 19:30:00. EUR.

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Starting from Monein, Alexandra, guide, will accompany you in the Jurançon vineyard. During the walk you will enjoy the green landscapes around Monein, between vineyards, hillsides and charming villages. You will finish with a Jurançon wine tasting, a convivial moment with a passionate winegrower.

Saliendo de Monein, Alexandra, una guía turística, le acompañará por los viñedos de Jurançon. Durante el paseo disfrutará de los verdes paisajes de los alrededores de Monein, entre viñedos, laderas y pueblos con encanto. Terminará con una degustación de vinos de Jurançon, un momento de convivencia con un viticultor apasionado.

Von Monein aus begleitet Sie die Fremdenführerin Alexandra in die Weinberge des Jurançon. Während der Wanderung genießen Sie die grünen Landschaften rund um Monein, zwischen Weinbergen, Hängen und charmanten Dörfern. Zum Abschluss nehmen Sie an einer Jurançon-Weinprobe teil, einem geselligen Moment bei einem passionierten Winzer.

