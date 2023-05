Fêtes locales, 6 août 2023, Monein.

Monein,Pyrénées-Atlantiques

Dégustation de Jurançon et peña du comité.

En soirée, bal..

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques



Tasting of Jurançon and peña of the committee.

In the evening, ball.

Degustación de vinos de Jurançon y peña del comité.

Por la noche, baile.

Verkostung von Jurançon und Peña des Komitees.

Am Abend Tanz.

