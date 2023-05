Semaine Occitane Chemin de Lannes, 25 mai 2023, Monein.

Après-midi – MéMo :

• 14h-15h : accueil des élèves bilingues de 3°1 de Christelle Cambloncq.

→ Jeux sur les spécialités culinaires occitanes et mots fléchés en occitan.

• 15h-16h : accueil des élèves bilingues de 4°2 de Christelle Cambloncq.

→ Jeux sur les spécialités culinaires occitanes et mots fléchés en occitan..

2023-05-25 à ; fin : 2023-05-25 16:00:00. .

Chemin de Lannes Complexe sportif du Pont de Lat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Afternoon ? MeMo :

? 2:00-3:00 pm: Welcome of Christelle Cambloncq’s bilingual 3rd grade students.

? Games on Occitan culinary specialties and arrow words in Occitan.

? 3pm-4pm : welcome of the bilingual students of 4°2 of Christelle Cambloncq.

? Games on Occitan culinary specialties and arrow words in Occitan.

Tarde ? MeMo :

? 14h a 15h: acogida de los alumnos bilingües de 3er curso de Christelle Cambloncq.

? Juegos sobre especialidades culinarias occitanas y palabras flecha en occitano.

? 15h-16h: Bienvenida a los alumnos bilingües de 4°2 de Christelle Cambloncq.

? Juegos sobre especialidades culinarias occitanas y flechas en occitano.

Nachmittags ? MéMo :

? 14.00-15.00 Uhr: Empfang der zweisprachigen Schüler der 3°1 von Christelle Cambloncq.

? Spiele zu okzitanischen kulinarischen Spezialitäten und okzitanische Pfeilwörter.

? 15.00-16.00 Uhr: Empfang der zweisprachigen Schüler der 4°2 von Christelle Cambloncq.

? Spiele über okzitanische kulinarische Spezialitäten und okzitanisches Pfeilworträtsel.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Coeur de Béarn