Semaine Occitane Chemin de La lannes, 23 mai 2023, Monein.

Mardi 23 mai :

Matin – MéMo :

10h30-11h30 : accueil des élèves de 5°1 de Christelle Cambloncq et des élèves

oc. de cycle 2 d’Emilie Laplace.

→ Jeux sur les spécialités culinaires occitanes et mots fléchés en occitan.

Après-midi – MéMo :

14h-15h : accueil des élèves de 6°1 de Christelle Cambloncq et des élèves de

cycle 3 d’Emilie Laplace.

→ Jeux sur les spécialités culinaires occitanes et mots fléchés en occitan.

18h30 : Table ronde « plantes et jardins en Béarn » par Marie Baudoin de

l’Herbularius (accompagnement et formation jardin et plantes sauvages).

Adultes. Places limitées. Sur inscription..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 18:30:00. .

Chemin de La lannes Complexe sportif du Pont Lat

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tuesday, May 23:

Morning – MeMo:

10:30-11:30 : welcome of the students of 5°1 of Christelle Cambloncq and of the students

of cycle 2 of Emilie Laplace.

? Games on Occitan culinary specialties and arrow words in Occitan.

Afternoon ? MeMo :

14h-15h : reception of the pupils of 6°1 of Christelle Cambloncq and the pupils of

cycle 3 students of Emilie Laplace.

? Games on Occitan culinary specialties and arrow words in Occitan.

18h30 : Round table » plants and gardens in Béarn » by Marie Baudoin from

herbularius (accompaniment and training in gardening and wild plants).

Adults. Limited places. On registration.

Martes 23 de mayo :

Mañana – MeMo :

10:30-11:30: Bienvenida de los alumnos de 5°1 de Christelle Cambloncq y del ciclo 2 de Emilie Laplace

del ciclo 2 de Emilie Laplace.

? Juegos sobre especialidades culinarias occitanas y palabras flecha en occitano.

Tarde ? MeMo :

14:00-15:00: acogida de los alumnos de 6°1 de Christelle Cambloncq y de los alumnos del ciclo 3 de Emilie Laplace

alumnos del ciclo 3 de Emilie Laplace.

? Juegos sobre especialidades culinarias occitanas y palabras flecha en occitano.

18h30 : Mesa redonda » plantas y jardines en Béarn » por Marie Baudoin de

l’Herbularius (acompañamiento y formación en jardinería y plantas silvestres).

Adultos. Plazas limitadas. Inscripción obligatoria.

Dienstag, den 23. Mai :

Vormittag – MéMo :

10.30-11.30 Uhr: Empfang der Schülerinnen und Schüler der 5°1 von Christelle Cambloncq und der Sch

oc. des Zyklus 2 von Emilie Laplace.

? Spiele zu okzitanischen kulinarischen Spezialitäten und okzitanische Pfeilwörter.

Wie sieht es am Nachmittag aus? MéMo :

14h-15h: Empfang der Schüler der Klasse 6°1 von Christelle Cambloncq und der Schüler des

zyklus 3 von Emilie Laplace.

? Spiele zu okzitanischen kulinarischen Spezialitäten und okzitanische Pfeilwörter.

18:30 Uhr: Runder Tisch « Pflanzen und Gärten im Béarn » von Marie Baudoin von Herbularius

l’Herbularius (Begleitung und Ausbildung im Bereich Garten und Wildpflanzen).

Erwachsene. Begrenzte Anzahl von Plätzen. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Coeur de Béarn