Semaine de l’orgue : Visite Eglise Saint-Girons, 8 mai 2023, Monein.

Explication du fonctionnement d’un orgue avec démonstration du jeu de l’organiste..

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . EUR.

Eglise Saint-Girons

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Explanation of how an organ works with a demonstration of the organist’s playing.

Explicación del funcionamiento de un órgano con demostración de la interpretación del organista.

Erklärung der Funktionsweise einer Orgel mit Demonstration des Spiels des Organisten.

