Stage de permaculture 5 Chemin Bourrassot, 29 avril 2023, Monein.

Fromation certifiée dispensée par Andrew et Jessie Darlington. Quinze jours émaillés de cours, théoriques, pratiques et de visites. Découverte les méthodes, les techniques et la philosophie de la permaculture..

2023-04-29 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

5 Chemin Bourrassot Ecolieu du Laring

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Certified training given by Andrew and Jessie Darlington. Fifteen days of classes, theory, practice and tours. Discover the methods, techniques and philosophy of permaculture.

Un curso de formación certificado dirigido por Andrew y Jessie Darlington. Quince días de clases, teoría, práctica y visitas guiadas. Descubra los métodos, las técnicas y la filosofía de la permacultura.

Zertifizierte Ausbildung durch Andrew und Jessie Darlington. Fünfzehn Tage mit theoretischem und praktischem Unterricht sowie Besichtigungen. Entdecke die Methoden, Techniken und die Philosophie der Permakultur.

