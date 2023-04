Quiz et discussion 22 Rue du Commerce, 18 avril 2023, Monein.

Vous êtes incollables sur le cinéma d’animation japonais ?

Venez nous le prouver et vous mesurez aux autres spectateurs lors de notre ciné quiz accompagné par Hervé Tourneur, spécialiste cinéma, qui proposera une discussion à la fin du film » Suzume »..

2023-04-18

22 Rue du Commerce La Bobine

Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Do you know everything about Japanese animation?

Come and prove it to us and measure yourself against the other spectators during our movie quiz accompanied by Hervé Tourneur, movie specialist, who will propose a discussion at the end of the movie « Suzume ».

¿Lo sabe todo sobre la animación japonesa?

Venga a demostrárnoslo y mídase con los demás espectadores durante nuestro concurso de preguntas sobre cine acompañado por Hervé Tourneur, especialista en cine, que propondrá un debate al final de la película « Suzume ».

Wissen Sie alles über den japanischen Animationsfilm?

Beweisen Sie es uns und messen Sie sich mit den anderen Zuschauern bei unserem Filmquiz, das von Hervé Tourneur, einem Filmspezialisten, begleitet wird.

