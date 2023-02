Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Mondrainville – Parking de la salle polyvalente Mondrainville Catégories d’Évènement: Calvados

Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Mondrainville – Parking de la salle polyvalente, 5 avril 2023, Mondrainville. Visite du Sensibus Calvados, le bus du bien vieillir Mercredi 5 avril, 14h00 Mondrainville – Parking de la salle polyvalente

entrée libre

Ce truck itinérant permettant de diffuser informations et conseils auprès des seniors sillonne les routes du Calvados. Le mercredi 5 avril 2023, il sera présent à Mondrainville près salle polyvalente. handicap visuel;handicap psychique;handicap moteur;handicap auditif vi;pi;mi;hi Mondrainville – Parking de la salle polyvalente Mondrainville Mondrainville 14210 Calvados Normandie Lors de l’appel à projets de la Conférence des Financeurs pour la prévention de la perte d’autonomie 2022 : le truck itinérant mis à disposition par SOLIHA Territoires en Normandie a pour but de promouvoir des solutions et des aides innovantes permettant de mieux vieillir chez soi : aides techniques et de confort facilitant le quotidien, et possibilités d’adaptation du logement à travers une cuisine et une salle de bain… Avec une ergothérapeute en permanence pour guider les visiteurs. D’autres ergothérapeutes pourront effectuer des évaluations à domicile.

