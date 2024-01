Brocante à Mondoubleau Mondoubleau, dimanche 14 janvier 2024.

Mondoubleau Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-14 08:00:00

fin : 2024-01-14 18:00:00

Brocante et bric à brac

Brocante à Mondoubleau. Sur la place du marché, vide grenier et brocante. Restauration et buvette sur place.

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



