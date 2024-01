Plumes et Cie à Mondoubleau Mondoubleau, vendredi 5 janvier 2024.

Mondoubleau Loir-et-Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-02-14

Nouvelle exposition à la médiathèque Jules Verne.

Plumes et Cie à Mondoubleau. Partez à la découverte des oiseaux du monde entier et de ceux qui peuplent rêves et mythologies !

