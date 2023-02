MONDONVILLE – LE CARNAVAL DU PARNASSE OPERA ROYAL, 10 mars 2023, VERSAILLES.

MONDONVILLELE CARNAVAL DU PARNASSE DistributionHélène Guilmette Florine, ThalieGwendoline Blondeel LycorisMathias Vidal Un Berger, ApollonTassis Christoyannis MomusHasnaa Bennani Clarice, Euterpe, une Suivante de Terpsichore, une VieilleDavid Witczak Dorante, un Suivant d’EuterpeChœur de Chambre de NamurLes Ambassadeurs ~ La Grande Ecurie Alexis Kossenko Direction Ballet héroïque en un prologue et trois actes sur un livret de Jean-Louis Fuzelier, créé à l’Académie royale de musique à Paris en 1749 et dédié à Madame la Marquise de Pompadour.Mondonville avait encore tout à prouver en 1749 : sa carrière lancée depuis quelques années en avait déjà fait un rival potentiel de Rameau. Ce nouveau ballet héroïque était seulement sa seconde pièce lyrique : mais quel triomphe, le plus éblouissant de toute sa carrière ! Le voici enfonçant tout sur son passage, avec plus de trente-cinq représentations d’affilée, et des reprises durant quatre décennies ! Les fêtes et divertissements d’un Carnaval se déroulant sur le Parnasse, où s’ébattent les dieux les plus divers, forment l’argument fantasque de cette œuvre : « Cette pièce est d’un génie singulier, et ne ressemble point à tout ce qui a paru sur le théâtre lyrique […] si l’auteur a rempli le dessein qu’il s’était proposé de peindre, les amusements et les conversations du Carnaval, il reste peu de reproches à lui faire. » (Mercure de France). Dédié à la marquise de Pompadour, égérie des Arts et favorite omnipotente du Roi, ce Carnaval n’est que badinage et excès de galanterie, comme il se doit…Convoquant le personnage de la Folie à l’imitation de Platée de Rameau, créé à Paris la même année, le compositeur donne libre cours à sa créativité, qui déploie partout une virtuosité impressionnante, convoque des couleurs orchestrales inouïes, imagine des danses débridées et de vastes chœurs d’apparat comparables à ceux de ses grands motets. Voici une œuvre exceptionnelle qu’Alexis Kossenko aura la gourmandise de diriger au disque et au concert, pour cette véritable réincarnation des fastes de la cour de Louis XV, alors à son apogée…Production Les Ambassadeurs ~ La Grande EcuriePartenariat Atelier lyrique de Tourcoing | Centre de musique baroque de Versailles |CAVEMA Ce programme sera enregistré en CD pour le label Château de Versailles Spectacles Catégorie Prestige : de très bonnes places ainsi qu’une coupe de Champagne et le programme offerts à retirer sur place. N° téléphone accès PMR : 01 30 83 78 89

OPERA ROYAL VERSAILLES PLACE D’ARMES Yvelines

