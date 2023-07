Visit’Ô Lim – Balade au temps de la Préhistoire Mondon Cromac, 18 juillet 2023, Cromac.

Cromac,Haute-Vienne

Revivez de façon ludique la vie des hommes et des femmes qui ont habité « l’abri sous roche du pont du loup ». En compagnie de Nelly, revivez les découvertes archéologiques et jouez aux chasseurs/chasseuses du temps de la préhistoire. Amusement garanti en famille et entre amis en découvrant l’histoire locale ! A partir de 5 ans. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte. Inscription obligatoire..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 17:00:00. EUR.

Mondon

Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Relive the lives of the men and women who lived in the rock shelter of Pont du Loup. Accompanied by Nelly, relive archaeological discoveries and play hunter-gatherer in prehistoric times. Fun for all the family and friends as you discover local history! Ages 5 and up. Children must be accompanied by an adult. Registration required.

Reviva la vida de los hombres y mujeres que vivieron en el abrigo rocoso de Pont du Loup. En compañía de Nelly, reviva los descubrimientos arqueológicos y juegue a los cazadores de la prehistoria. Diversión para toda la familia y los amigos mientras descubren la historia local Para niños a partir de 5 años. Los niños deben ir acompañados de un adulto. Inscripción obligatoria.

Erleben Sie auf spielerische Weise das Leben der Männer und Frauen, die « l’abri sous roche du pont du loup » bewohnt haben. Erleben Sie in Begleitung von Nelly die archäologischen Entdeckungen und spielen Sie Jäger/Jägerinnen aus prähistorischen Zeiten. Garantierter Spaß mit der Familie und Freunden beim Entdecken der lokalen Geschichte! Ab einem Alter von 5 Jahren. Kinder müssen unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Pays du Haut Limousin