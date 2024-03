MONDKOBOLD / MAMIE VORTEX / PARACHUTE VESI Le Molotov Marseille, vendredi 1 mars 2024.

MONDKOBOLD / MAMIE VORTEX / PARACHUTE VESI ♫TECHNO♫ Vendredi 1 mars, 21h00 Le Molotov 7 / 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-02T02:00:00+01:00

Fin : 2024-03-01T21:00:00+01:00 – 2024-03-02T02:00:00+01:00

Mamie Vortex invite MondKobold et Parachute Vési à partager la scène du Molotov le 1er Mars, pour la sortie de la douce somnolence hivernale et le retour de la teuffff

MONDKOBOLD

– live techno asmr ambient groovy –

Dans son fantasme avoué MondKobold vous fais vous dandiner en vous entraînant l’air de rien dans un rituel de guérison à base de kicks aggressifs, de mélodies émo et de chansons techno-pop. Les ambiances de sons glanés à droite à gauche, pas loin d’un asmr version noise vous caressent le cerveau, vous font vous battre contre des monstres et vous promener dans des forêts intérieures.

soundcloud.com/mondkobold

MAMIE VORTEX

– fanfare technoteuf –

Mamie Vortex est à la croisée de 2 univers. En réarrangeant la techno et la trance mélodique, les 12 musicien.nes font vibrer des sons cuivrés posés sur sur une rythmique entraînante. En résulte une irrésistible envie de taper du pied. Fanfare d’oiseaux de nuit, elle saura combler les carences en boum boum acoustique.

www.youtube.com/watch?v=YEhOYAWC1TM

PARACHUTE VESI

– acid techno/trance live –

Du kick sur tous temps et des lignes acides pour le dessert.

——————————————–

Infos pratiques :

Vendredi 1er mars 2024

21h – 02h

7€ – 5€ tarif réduit: paiement uniquement sur place, pas de préventes

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Mamie Vortex », « cache_age »: 86400, « description »: « Live u00e0 Organic 2 Tech’nauze – Brasserie de Sulauze octobre 2023nnMusique originale: Johannes Heil – Body Prints https://www.youtube.com/watch?v=1BMTH3pdW5InnSon et vidu00e9o par @studioescobette », « type »: « video », « title »: « Mamie Vortex – Body Prints (Johannes Heil Rework) – Live », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/YEhOYAWC1TM/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=YEhOYAWC1TM », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCsBe_RNQ5VtMJtV2skFMW6A », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « http://www.youtube.com/watch?v=YEhOYAWC1TM »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]