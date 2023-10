SAV Machine à coudre proposé par MONDIAL TISSUS MONDIAL TISSUS Périgueux Trélissac Catégories d’Évènement: Dordogne

Trélissac SAV Machine à coudre proposé par MONDIAL TISSUS MONDIAL TISSUS Périgueux Trélissac, 20 octobre 2023, Trélissac. SAV Machine à coudre proposé par MONDIAL TISSUS 20 et 21 octobre MONDIAL TISSUS Périgueux 1. Venez dans votre magasin Mondial Tissus avec votre machine à coudre, quelle que soit sa marque ou son ancienneté. 2. Avec notre équipe de vente, passez en revue 7 points de contrôle pour vérifier son état de fonctionnement et diagnostiquer une panne éventuelle. 3. En cas de panne, votre machine est envoyée dans notre atelier où nos experts s’attelleront à identifier les réparations possibles et proposeront un devis. La réparation se fait sous un délai de 4 semaines. MONDIAL TISSUS Périgueux 235 Av. Michel Grandou, Trélissac, 24750 Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T09:30:00+02:00 – 2023-10-20T13:00:00+02:00

