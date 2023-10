Cet évènement est passé Atelier de réparation textile proposé par MONDIAL TISSUS MONDIAL TISSUS Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont Catégories d’Évènement: Hénin-Beaumont

Pas-de-Calais Atelier de réparation textile proposé par MONDIAL TISSUS MONDIAL TISSUS Hénin-Beaumont Hénin-Beaumont, 21 octobre 2023, Hénin-Beaumont. Atelier de réparation textile proposé par MONDIAL TISSUS Samedi 21 octobre, 10h00 MONDIAL TISSUS Hénin-Beaumont Un trou dans un pull ? Un bouton décousu ? Un zip cassé ? Rendez-vous chez Mondial Tissus pour un atelier de réparation créative.

Pas besoin d’être un pro de la couture ni même de savoir coudre : laissez-vous guider par notre coach couture expérimenté et votre vêtement retrouvera une seconde vie !

Fournitures non-incluses, apportez votre pièce textile à réparer.

Inscription en ligne ou en magasin

6 € l'atelier MONDIAL TISSUS Hénin-Beaumont Bd Olof Palme, 62110 Hénin-Beaumont

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:00:00+02:00

