Lot-et-Garonne Atelier de réparation textile proposé par MONDIAL TISSUS MONDIAL TISSUS Agen Agen, 20 octobre 2023, Agen. Atelier de réparation textile proposé par MONDIAL TISSUS Vendredi 20 octobre, 10h00 MONDIAL TISSUS Agen Un trou dans un pull ? Un bouton décousu ? Un zip cassé ? Rendez-vous chez Mondial Tissus pour un atelier de réparation créative.

Pas besoin d’être un pro de la couture ni même de savoir coudre : laissez-vous guider par notre coach couture expérimenté et votre vêtement retrouvera une seconde vie !

Fournitures non-incluses, apportez votre pièce textile à réparer.

Inscription en ligne ou en magasin

6 € l’atelier MONDIAL TISSUS Agen 581 avenue du docteur Jean Bru 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://ateliers.mondialtissus.fr/ateliers/initiation/atelier-reparation-1h/60042 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T11:00:00+02:00

