Le Mondial Sealion est le rassemblement convivial de tous les passionnés du support Sealion sur les plages du Cap Sizun et au centre nautique d'Esquibien. Ouverte à tous, cette huitème édition se tiendra au Centre Nautique du Cap Sizun, flotteur hybride et innovant, accessible du débutant au meilleur des pratiquants. Diverses activités seront proposées pendant ces 3 jours comme le stand up paddle, le windsurf, sur le plat comme dans les vagues, mais encore des démonstrations de foils dans une ambiance festive avec barbecues, dîners, concerts, etc… Chacun est libre de participer aux activités qui lui plaisent. contact@voilecapsizun.com +33 6 81 89 78 83 https://foilandco.fr/mondial-sealion/

