Mondial Placard, le vaudeville moderne à retrouver au Théâtre Tristan Bernard Théâtre Tristan Bernard Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au mardi 30 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

De 11 à 40 euros.

Une comédie de Côme de Bellescize.

Lorsque Marion est nommée directrice des ventes de Mondial Placard, les cadres masculins de l’entreprise se persuadent qu’ils sont victimes de discrimination. L’un d’eux décide alors de se travestir en femme pour dénoncer l’injustice…

Côme de Bellescize imagine un vaudeville d’aujourd’hui dans le monde de l’entreprise. Comédie piquante avec situations rocambolesques et quiproquos, Mondial Placard articule plaisir et pensée, divertissement et intelligence, prouvant que le rire, l’impertinence et la légèreté sont les meilleurs outils pour soulever les questions qui agitent notre époque.

Théâtre Tristan Bernard 64, rue du Rocher 75008

Contact : https://www.theatretristanbernard.fr/mondial-placard/

© Fabienne Rappeneau Mondial Placard