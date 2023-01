Mondial La Marseillaise à pétanque Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 8e Arrondissement Chaque partie se joue en 13 points sur le principe de l’élimination directe. La compétition, mixte, ouverte à tous, licenciés ou pas, sans limite d’âge, se joue en triplette (masculine, féminine ou mixte) au parc Borély et sur une trentaine d’aires de jeu réparties dans tout Marseille.



La première partie, du 30 juin au 2 juillet verra les équipes féminines et des enfants se rencontrer.

La seconde partie, du 2 au 5 juillet ce seront les équipes masculines avec la grande finale le 5 juillet. Apprécié des boulistes qui, même simples amateurs, peuvent y affronter des champions venant d’une vingtaine de pays, Le Mondial est également une grande fête populaire de la pétanque, en accès libre gratuit pour les spectateurs. http://www.mondiallamarseillaiseapetanque.com/ Avenue du Prado Avenue du Parc Borély Marseille 8e Arrondissement

