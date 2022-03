Mondial Football Montaigu Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

Mondial Football Montaigu Pôle sportif Maxime Bossis, 12 avril 2022, Montaigu-Vendée. Mondial Football Montaigu

du mardi 12 avril au lundi 18 avril à Pôle sportif Maxime Bossis

Après deux années particulières, rendez-vous au tournoi Mondial Football Montaigu pour la 49ème édition. Trois tournois au programme : * Nations hommes * Nations femmes * Challenge des clubs Retrouvez le détail des matchs sur le site officiel du Mondial Football Montaigu.

Accès gratuit aux stades (sauf tribunes)

49ème édition du 12 au 18 avril 2022 Pôle sportif Maxime Bossis Rue du Mondial – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T17:00:00 2022-04-12T22:00:00;2022-04-13T17:00:00 2022-04-13T22:00:00;2022-04-14T17:00:00 2022-04-14T22:00:00;2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T22:00:00;2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T22:00:00;2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T22:00:00;2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Pôle sportif Maxime Bossis Adresse Rue du Mondial - Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée lieuville Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée Departement Vendée

Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

Mondial Football Montaigu Pôle sportif Maxime Bossis 2022-04-12 was last modified: by Mondial Football Montaigu Pôle sportif Maxime Bossis Pôle sportif Maxime Bossis 12 avril 2022 Montaigu-Vendée Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée