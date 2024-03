Mondial Football Montaigu – 51e édition Pôle sportif Maxime Bossis Montaigu-Vendée, lundi 25 mars 2024.

Mondial Football Montaigu – 51e édition Le Mondial Football Montaigu organise sa 51e édition du 26 mars au 1er avril 2024 à Montaigu-Vendée. 25 mars – 1 avril Pôle sportif Maxime Bossis Accès gratuit aux stades (sauf tribunes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T18:00:00+01:00 – 2024-03-25T20:00:00+01:00

Fin : 2024-04-01T10:30:00+02:00 – 2024-04-01T21:00:00+02:00

Le Mondial Football Montaigu organise sa 51e édition du 26 mars au 1er avril 2024 à Montaigu-Vendée.

Trois tournois au programme :

Nations hommes

Nations femmes

Challenge des clubs

Programmme des matchs à retrouver sur le site officiel du Mondial.

https://www.youtube.com/watch?v=ukPIFYHAXIE

Pôle sportif Maxime Bossis Rue du Mondial – Saint-Hilaire-de-Loulay, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 Saint-Hilaire-de-Loulay Vendée Pays de la Loire 06 17 21 26 27

