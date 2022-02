MONDIAL DU VENT 2022 Leucate Leucate Catégories d’évènement: Aude

2022-04-26 – 2022-05-01

Leucate Aude Leucate Le Mondial du Vent fête ses 25 ans ! du 26 avril au 1er mai 2022, à Leucate – la Franqui.

Lle Mondial du Vent, 100% dédié aux compétitions sportives cette année. A cette occasion, il accueillera une des étapes de la coupe du monde Wingfoil gwa ! Le windsurf et le kitesurf freestyle seront aussi très attendus avec des démonstrations à couper le souffler pour vous en mettre plein les yeux ! Nous vous attendons nombreux pour une édition exceptionnelle qui tiendra toutes ses promesses ! +33 4 68 40 91 31 Leucate

