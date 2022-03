Mondial du Monoski Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Hautes-Pyrénées

Mondial du Monoski Bagnères-de-Bigorre, 10 mars 2022, Bagnères-de-Bigorre. Mondial du Monoski à la station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

2022-03-10 – 2022-03-13 à la station LA MONGIE

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Programme :

Jeudi 10 mars :

Accueil des premiers arrivants avec dîner au Schuss Vendredi 11 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

Matin – Epreuve de monoski de vitesse (KL) – piste Gonny

17h00 – Slalom parallèle – piste Turon

Apéro des commerçants + remise de prix / podiums du KL + Slalom parallèle

Dîner chez Boris (Mer & Golf) Samedi 12 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

​​Découverte du domaine skiable et Pic du Midi

​​16h45 Derby sur la piste des sapins, avec vin chaud à l’arrivée, Concours de déguisement pour les hivernants de la station (en cours d’organisation avec l’asso des commerçants)

​​20h00 Remise des prix Podium derby (salle des horizons)

Dîner Concert Live – Animations – Tombola Dimanche 13 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

Découverte du domaine skiable et Pic du Midi

Descente en escadrille LA MONGIE Le Mondial du Monoski, le plus grand rassemblement de monoskieurs au monde !

L’Association Française de Monoski vous réserve pour ces trois jours un programme de folie avec monoski test, compétitions en tous genres pour les grands et les petits, concert live, spectacle et démo sur l’un des plus beaux domaines skiables des Pyrénées. +33 5 62 91 94 15 https://monoski-france.com/ Programme :

Jeudi 10 mars :

Accueil des premiers arrivants avec dîner au Schuss Vendredi 11 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

Matin – Epreuve de monoski de vitesse (KL) – piste Gonny

17h00 – Slalom parallèle – piste Turon

Apéro des commerçants + remise de prix / podiums du KL + Slalom parallèle

Dîner chez Boris (Mer & Golf) Samedi 12 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

​​Découverte du domaine skiable et Pic du Midi

​​16h45 Derby sur la piste des sapins, avec vin chaud à l’arrivée, Concours de déguisement pour les hivernants de la station (en cours d’organisation avec l’asso des commerçants)

​​20h00 Remise des prix Podium derby (salle des horizons)

Dîner Concert Live – Animations – Tombola Dimanche 13 mars :

Accueil des participants – Retrait des forfaits

Test de monoski ouvert au public et initiation

Découverte du domaine skiable et Pic du Midi

Descente en escadrille à la station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Bagnères-de-Bigorre Adresse à la station LA MONGIE Ville Bagnères-de-Bigorre lieuville à la station LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Departement Hautes-Pyrénées

Mondial du Monoski Bagnères-de-Bigorre 2022-03-10 was last modified: by Mondial du Monoski Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre 10 mars 2022 Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées