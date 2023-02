Mondial du Breaking Palais des Sports, 29 avril 2023, Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement.

Mondial du Breaking

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhone Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire

2023-04-29 17:00:00 – 2023-04-29

EUR Le Mondial du Breaking est un événement international à ne pas manquer !



Cet événement va réunir les danseurs les plus talentueux et créatifs du monde pour une série de spectaculaires exhibitions, de battles électrisants mettant en valeur les danseurs masculins et féminins de différents pays (+12 pays représentés).



Au-delà de ces battles, vous pourrez assister à un spectacle chorégraphique époustouflant mettant en valeur les différents talents de la Région Sud.



Enfin, en exclusivité et pour une première mondiale, le E-sport sera de la partie dans un format exceptionnel avec une finale sur la scène du Palais des Sports de Marseille !



Le Mondial du Breaking représentera une étape importante pour la préparation et la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 !



D’autres surprises sont prévues…

Le meilleur du breaking mondial réuni au Palais des sports pour des battles spectaculaires.

https://lemondialdubreaking.com/

