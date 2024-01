MONDIAL D’IMPRO #5 HALLE AUX VINS – PARC EXPO Colmar, samedi 30 novembre 2024.

Incontournable du Festival depuis 2019, le Mondial d’Impro de Colmar revient pour sa 5ème édition. Quel plus beau programme pour un samedi soir en famille ou entre amis que de passer la soirée hilare en compagnie de nos improvisateurs !La recette est simple, mais tellement efficace : une sélection d’improvisateurs professionnels de plusieurs nations francophones ; une compétition aussi déjantée que sérieuse ; des thèmes et des résultats clamés par un public en délire ! Voilà qui résumerait bien le concept du Mondial d’Impro de Colmar, un concept attendu avec impatience par les nombreux fans alsaciens de la discipline.Retrouvez prochainement la liste des candidats et le programme de la soirée !

Tarif : 28.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-11-30 à 20:30

Réservez votre billet ici

HALLE AUX VINS – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68