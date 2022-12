Mondial d’Impro 2023 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas Catégories d’évènement: Finistère

Plougastel-Daoulas

Mondial d’Impro 2023 Plougastel-Daoulas, 18 février 2023, Plougastel-Daoulas OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas. Mondial d’Impro 2023 135 Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat

2023-02-18 – 2023-02-18

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat

Plougastel-Daoulas

Finistère Plougastel-Daoulas 2 soirs, 2 salles, 2 équipes face à face, 1 arbitre. Préparez-vous à vivre des shows déjantés remplis d’humour, de situations improbables voire même d’une pointe de poésie. Des histoires inspirées par les meilleurs sujets: les vôtres! Les deux équipes s’affronteront sur le ring, lors d’un grand spectacle désopilant. Elles rivaliseront de malice pour tenter de gagner la victoire. VENDREDI 17 FEVRIER 2023 – salle ALIZE – GUIPAVAS – 20H30

SAMEDI 18 FEVRIER 2023 – salle AVEL VOR – PLOUGASTEL DAOULAS – 20H30 Organisation : Association SUBITO Tarifs : 15 € / 12 € / Abonnés Avel Vor et Alizé : 8 € (dans la limite des places disponibles) Pass soirées Alizé + Avel Vor : 25 € / 20 € / Abonnés Avel Vor et Alizé : 15 € (dans la limite des places disponibles) +33 2 98 84 87 14 https://guipavas.bzh/pages-speciales/fonctionnalites/agenda-133/mondial-d-impro-3144.html?cHash=2629ca1cb02c9f78a080bb285a6c3501 Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

dernière mise à jour : 2022-12-19 par OT BREST METROPOLE

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plougastel-Daoulas Autres Lieu Plougastel-Daoulas Adresse Plougastel-Daoulas Finistère OT BREST METROPOLE Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Ville Plougastel-Daoulas OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas lieuville Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Departement Finistère

Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plougastel-daoulas-ot-brest-metropole-plougastel-daoulas/

Mondial d’Impro 2023 Plougastel-Daoulas 2023-02-18 was last modified: by Mondial d’Impro 2023 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 18 février 2023 135 Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas Finistère finistère Plougastel-Daoulas

Plougastel-Daoulas OT BREST METROPOLE Plougastel-Daoulas Finistère