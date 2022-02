Mondial des Métiers Chassieu Chassieu Catégories d’évènement: Chassieu

Rhône

Mondial des Métiers Chassieu, 1 décembre 2022, Chassieu. Mondial des Métiers Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

2022-12-01 – 2022-12-04 Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot

Chassieu Rhône Chassieu EUR 6 6 Le salon pour tous les jeunes (étudiants, lycéens, collégiens), les familles et les demandeurs d’emplois qui viennent découvrir une large palette de métiers autour de démonstrations, de conférences et d’un espace orientation. https://www.mondial-metiers.com/ Eurexpo – Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Chassieu, Rhône Autres Lieu Chassieu Adresse Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Ville Chassieu lieuville Eurexpo - Parc des Expositions Avenue Louis Blériot Chassieu Departement Rhône

Chassieu Chassieu Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassieu/

Mondial des Métiers Chassieu 2022-12-01 was last modified: by Mondial des Métiers Chassieu Chassieu 1 décembre 2022 Chassieu rhône

Chassieu Rhône