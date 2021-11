Mondeville Mondeville 14120, Mondeville Mondeville sur rire Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: 14120

Mondeville

Mondeville sur rire Mondeville, 5 novembre 2021, Mondeville. Mondeville sur rire Centre Socioculturel et Sportif 3 rue Ambroise Croizat Mondeville

2021-11-05 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-14 Centre Socioculturel et Sportif 3 rue Ambroise Croizat

Mondeville 14120 Mondeville Le festival Mondeville sur Rire est de retour pour une 14ème édition avec des nombreux humoristes au programme pour vous faire rire !

Philippe Roche, Ghislain Blique, Sylvain Fergo, Tristan Lopin, Alex Lattuada, Lolla Wesh et beaucoup d’autres seront de la partie !

Découvrez également le spectacle de AaAhh Bibi de Julien Cottereau à la Renaissance, une exposition dédiée à Louis de Funès au CSCS et sans oublier l’incontournable grand gala du rire le samedi 13 novembre à 20h !

Téléchargez le programme complet ici. Le festival Mondeville sur Rire est de retour pour une 14ème édition avec des nombreux humoristes au programme pour vous faire rire ! Philippe Roche, Ghislain Blique, Sylvain Fergo, Tristan Lopin, Alex Lattuada, Lolla Wesh et beaucoup… +33 2 31 82 22 73 http://www.mondevilleanimation.org/ Le festival Mondeville sur Rire est de retour pour une 14ème édition avec des nombreux humoristes au programme pour vous faire rire !

Philippe Roche, Ghislain Blique, Sylvain Fergo, Tristan Lopin, Alex Lattuada, Lolla Wesh et beaucoup d’autres seront de la partie !

Découvrez également le spectacle de AaAhh Bibi de Julien Cottereau à la Renaissance, une exposition dédiée à Louis de Funès au CSCS et sans oublier l’incontournable grand gala du rire le samedi 13 novembre à 20h !

Téléchargez le programme complet ici. Centre Socioculturel et Sportif 3 rue Ambroise Croizat Mondeville

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 14120, Mondeville Autres Lieu Mondeville Adresse Centre Socioculturel et Sportif 3 rue Ambroise Croizat Ville Mondeville lieuville Centre Socioculturel et Sportif 3 rue Ambroise Croizat Mondeville