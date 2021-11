Mondeville Le Cargö, Caen Calvados, Mondeville 15/01/22 – BORN TO RAVE – LE CARGÖ – CAEN – 2 SCÈNES – HARD MUSIC Le Cargö, Caen Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

15/01/22 – BORN TO RAVE – LE CARGÖ – CAEN – 2 SCÈNES – HARD MUSIC Le Cargö, Caen, 15 janvier 2022 23:00, Mondeville. Samedi 15 janvier 2022, 23h00 Sur place TARIFS : 18/23/25 € (tarifs Early/Advance/Late) https://vu.fr/BTR22-Caen Born To Rave revient enflammer le dancefloor du Cargo le Samedi 15 janvier à Caen ! Au programme : un line-up composé des légendes de la scène Hard Music, une scénographie totalement immersive…Ready?! La légendaire soirée Born To Rave réinvestit les murs du Cargö le samedi 15 janvier 2022 pour une nuit de fête explosive dans les méandres de la Hard Music ! Préparez-vous à un line-up hors-norme, entre têtes d’affiches et étoiles montantes régionales qui se relaieront aux platines pour électriser le dancefloor des deux scènes ! Une véritable invitation au voyage entre Hardcore et Techno en passant par la Trance, le Frenchcore ou l’Acid… Le tout mis en scène avec des laser shows, mapping 3d et projections vidéo pour une expérience totalement immersive !

★★★ BORN TO RAVE ★★★

2 STAGES | DECO | MAPPING | 3D VISUALS

► STAGE HARDCORE I FRENCHCORE

▷ ANIME [IT]

▷ ANDY THE CORE [IT]

▷ REMZCORE [FR]

▷ MAISSOUILLE [FR]

▷ PSIKO [FR]

▷ SYTRI-X [FR]

► STAGE TECHNO | ACID |TRANCE

▷ TOITOINE [FR]

▷ LUCKY [FR]

▷ DOKOUNTA [FR]

▷ LIGOTE [FR]

▷ MOGCORE [FR]

A partir de 23h

LE CARGO

9 cours Caffarelli

14000 CAEN ▬▬▬ BILLETTERIE ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ● TARIFS : 18/23/25 €

Billetterie : https://vu.fr/BTR22-Caen ▬▬▬ FACEBOOK ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Plus d’infos sur l’event Facebook : https://vu.fr/FB-BTR22Caen Le Cargö, Caen 9 cours Caffarelli 14120 Mondeville Calvados samedi 15 janvier 2022 – 23h00 à 23h30

