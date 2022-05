Mondeville fête la Nature – Troc de boutures Mondeville Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Mondeville fête la Nature – Troc de boutures Mondeville, 21 mai 2022, Mondeville. Mondeville fête la Nature – Troc de boutures Médiathèque Quai des mondes 4 rue Calmette Mondeville

2022-05-21 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-21 18:00:00 18:00:00 Médiathèque Quai des mondes 4 rue Calmette

Venez échanger librement vos boutures de plantes à la médiathèque. Une plante déposée = une plante à adopter ! Dans la limite des boutures disponibles.
contact@mondeville.fr +33 2 31 35 66 20 https://www.mondeville.fr/

Lieu Mondeville Adresse Médiathèque Quai des mondes 4 rue Calmette Ville Mondeville Departement Calvados

Mondeville Calvados