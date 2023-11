Princess Erika + Lox One CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF Catégories d’Évènement: Calvados

Mondeville Princess Erika + Lox One CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF, 8 mars 2024, MONDEVILLE. Princess Erika + Lox One CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF. Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. un concert exceptionnel acoustique avec Princess Erika et Lox One Princess Erika Princess Erika Votre billet est ici CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF MONDEVILLE 3 RUE CROIZAT Calvados 16.8

EUR16.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mondeville Autres Lieu CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF Adresse 3 RUE CROIZAT Ville MONDEVILLE Departement Calvados Lieu Ville CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF latitude longitude 49.174825201806875;-0.32003684731662596

CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF MONDEVILLE Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondeville/