Cet évènement est passé Grand Gala Du Rire Avec Angie, Luciole, Julien Et Alex CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF Catégories d’Évènement: Calvados

Mondeville Grand Gala Du Rire Avec Angie, Luciole, Julien Et Alex CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF, 11 novembre 2023, MONDEVILLE. Grand Gala Du Rire Avec Angie, Luciole, Julien Et Alex CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 14.8 à 14.8 euros. Le gala annuel avec ses prix, sa présentatrice et ses 4 invités : ANgie Degrolard, Alex Kendoux, Luciole et Julien Ville Grand Gala Du Rire Avec Angie, Luciole, Julien Et Alex Votre billet est ici CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF MONDEVILLE 3 RUE CROIZAT Calvados 14.8

EUR14.8. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Mondeville Autres Lieu CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF Adresse 3 RUE CROIZAT Ville MONDEVILLE Departement Calvados Lieu Ville CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF latitude longitude 49.174825201806875;-0.32003684731662596

CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF MONDEVILLE Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondeville/