Lolla Wesh, c’est un peu la tatie cool qui parfois met mal à l’aise. La tatie des premières clopes et des premières cuites.Elle a un regard cynique sur le monde mais ne joue jamais la carte du nihilisme. Nous vivons dans une société qui le fait déjà suffisamment. Et elle en a des choses à raconter : elle a tout vu, tout lu, tout bu. La Mylène Farmer de l’humour a choisi de se « donner en spectacle » pour témoigner de son parcours dans ce monde, et vous apprendre des choses.Parfois gourde, parfois attachante, elle se raconte avec une hilarante sincérité qui vient aussi vous toucher en plein coeur. Au-delà de la performance du genre qu’est le Drag Queen, Lolla propose une approche clownesque de son Drag.Elle aurait pu camper une grande folle caricaturale ou jouer les victimes et faire pleurer dans les chaumières… Lolla évite l’un et l’autre ! Elle est drôle, impertinente, indécente et craquante. De sa voix très rauque et avec un sublime rouge à lèvres pailleté, elle vous narre un bout de sa vie… Et on a envie de devenir son ami ! Lolla Wesh

CARREFOUR SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF MONDEVILLE 3 RUE CROIZAT Calvados

