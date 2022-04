Mondes Tsiganes Chédigny Chédigny Catégories d’évènement: Chédigny

Chédigny Indre-et-Loire Mondes tsiganes est une exposition en deux volets qui explorent le rapport de la photographie aux Roms, Manouches, Kalé-Gitans.

L’association “la Mémoire de la Haute – Barde” présentera à cette occasion une quinze panneaux dédiés à l’application des carnets anthropométriques en Touraine.

Jean Luneau, artiste Chédignois, présentera son ouvrage et des œuvres personnelles. Une exposition en deux volets qui explorent le rapport de la photographie aux Roms, Manouches, Kalé-Gitans.

Jean Lune, artiste Chédignois, présentera des oeuvres.

