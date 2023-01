« Mondes parallèles » au Forum des images ! Forum des images Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

« Mondes parallèles » au Forum des images ! Forum des images, 18 janvier 2023, Paris. Du mercredi 18 janvier 2023 au vendredi 24 mars 2023 :

. payant 7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité. De Jean Cocteau à David Lynch, le Forum des images invite à explorer les mondes parallèles à travers le cinéma, la bande-dessinée, le jeu vidéo et les nouvelles images… Suivez le lapin blanc du 18 janvier au 24 mars ! Rêve ou réalité, imagination débordante ou abus de substances, l’accès à un monde parallèle, s’il n’est pas forcément aussi spectaculaire, représente toujours une bascule dans l’inconnu et pose aussi l’angoissante question du retour. Miroir à traverser (Orphée), tunnel caché (Le Labyrinthe de Pan), armoire magique (Le Monde de Narnia) ou mur de brique (Coraline), il s’agit d’abord de trouver l’entrée, et le décor le plus familier révèle souvent un envers inquiétant (Relic).

Retrouvez l’intégralité du programme ! Temps forts de Janvier Mercredi 18 janvier – soirée d’ouverture

à 19h, venez découvrir autour d’un verre une sélection de jeux vidéo et œuvres VR faisant voyager à travers des mondes parallèles.

à 20h, Orphée de Jean Cocteau avec Jean Marais et Maria Casarès. Grand Prix international de la critique, Festival de Venise 1950. Jeudi 19 janvier

à 21h, Le Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Film interdit aux moins de 12 ans. Samedi 21 janvier

à 15h30, Qui veut la peau de Roger Rabbit de Robert Zemeckis

à 18h, Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Oscar 2011 des Meilleur décor et Meilleurs effets visuels.

à 21h, Donnie Darko de Richard Kelly avec Jake Gyllenhaal , Jena Malone et Drew Barrymore. Dimanche 22 janvier

à 18h, Les Innocents de Jack Clayton. Adapté du Tour d’écrou, la nouvelle culte d’Henry James récemment adaptée en série TV (The Haunting of Bly Manor) par Mike Flanagan. Film interdit aux moins de 12 ans.

à 20h30, Relic de Natalie Erika James. Film interdit aux moins de 12 ans. Mercredi 25 janvier

à 20h30, Last Night in Soho d’Edgar Wright avec Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie. Film interdit aux moins de 12 ans. Vendredi 27 janvier

à 21h, Lost Highway de David Lynch avec Patricia Arquette, Bill Pullman. Version restaurée 4K. Film interdit aux moins de 12 ans. Samedi 28 janvier

à 15h, Sailor et Lula de David Lynch avec Nicolas Cage, Laura Dern. Palme d’or, Festival de Cannes 1990. Film interdit aux moins de 12 ans. Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001 Paris Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/mondes-paralleles

© CC Alice au pays des merveilles

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Forum des images Adresse Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles Ville Paris lieuville Forum des images Paris Departement Paris

Forum des images Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« Mondes parallèles » au Forum des images ! Forum des images 2023-01-18 was last modified: by « Mondes parallèles » au Forum des images ! Forum des images Forum des images 18 janvier 2023 Forum des images Paris Paris

Paris Paris