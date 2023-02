“Mondes parallèles” au Forum des images ! Forum des images, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au dimanche 26 février 2023 :

7,20 € tarif plein / 5,80 € tarif réduit (moins de 25 ans, étudiant·es, demandeur·ses d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite / 4,50 € pour les moins de 14 ans / 5€ pour les cartes UGC Illimité / 4 € tarif préférentiel avec carte Forum Liberté et pour accompagnant·es de la carte Forum Illimité.

En février, passons aux choses sérieuses et entrons dans le vif du sujet. Au programme : “Matrix”, “Les Gardiens de la galaxie”, “Shining”, “Inception” ou encore “Retour vers le futur” !

Le programme de ce mois promet de vertigineuses sensations et réflexions abyssales. Un voyage à travers le temps, la science et la fiction, en compagnie de guides hors pair. Citons le village de Brigadoon, qui s’éveille un jour seulement tous les cent ans, la malédiction de Belle dormant, les vertiges d’Inception et ceux de Spike Jonze (Dans la peau de John Malkovich, Her), de Raoul Ruiz (Trois vies et une seule mort) et de Fassbinder (Le Monde sur le fil).

Carte blanche à Pierre Bayard

Avec un tel titre et celui de son dernier essai, Et si les Beatles n’étaient pas nés ? (Minuit, 2022), il était écrit que Pierre Bayard serait de l’aventure. Impressions de déjà-vu, réalités alternatives, superpositions : autant d’hypothèses qu’il étudie avec sérieux (et humour). Le temps d’un week-end une carte blanche lui est offerte.

Vendredi 3 février

à 18h30, Il existe des films parallèles. BD-conférence animée par Pierre Bayard (écrivain et universitaire) et Léa Murawiec (dessinatrice). Entrée gratuit dans la limite des places disponibles.

à 21h, Jean-Philippe de Laurent Tuel présenté par Pierre Bayard.

Samedi 4 février

à 15h, Matrix de Lana Wachowski, Lilly Wachowski.

à 20h30, Le Hasard de Krzysztof Kieslowski.

Dimanche 5 février

à 14h30, Un jour avec, un jour sans de Hong Sang soo présenté par Pierre Bayard.

à 17h30, La Belle et la Belle de Sophie Fillières en sa présence. Introduit par une vidéo de Pierre Bayard.

à 20h30, Yesterday de Danny Boyle.

Autres temps forts de février

Samedi 4 février

à 17h30, The Stanley Parable. Séance de jeu en direct, guidée par les votes de la salle

Vendredi 10 février

à 18h30, The Legend of Zelda. Cours de cinéma par Guillaume Grandjean (universitaire, critique vidéoludique).

Samedi 11 février

à 15h, Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Précédé d’un avant-programme réalisé par des élèves de TUMO Paris.

à 18h, Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. Précédé d’un avant-programme réalisé par des élèves de TUMO Paris.

Mercredi 15 février

à 18h30, Voyage autour des mondes. Master class avec Morgane Schmitt Giordano (réalisatrice), Diane Ranville(scénariste) et Eve Ben-Haïm (Inspirational Content Advisor, Ubisoft). Animée par Inès Selmane (chargée de partenariats et programmation, Forum des images)

à 21h, Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze. Précédé d’un avant-programme réalisé par des élèves de TUMO Paris.

Jeudi 16 février

à 21h, Source Code de Duncan Jones.

Vendredi 17 février

à 20h30, Les Gardiens de la galaxie de James Gunn. Précédé du cours de cinéma Cosmos Marvel à 18h30 (entrée gratuite dans la limite des places disponibles)

Samedi 18 février

à 20h, Inception de Christopher Nolan. Précédé d’un avant-programme réalisé par des élèves de TUMO Paris.

Mercredi 22 février

à 20h15, double programme jeu vidéo et cinéma “Playful × Shining !“. Animation de session de jeu en salle en résonance avec Shining suivi de la projection du film.

