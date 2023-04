Mondes nouveaux – Beaux-Arts de Paris – Un rendez-vous artistique Beaux-Arts de Paris, 11 avril 2023, Paris.

Du mardi 11 avril 2023 au dimanche 16 avril 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

mardi

de 17h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Mondes nouveaux et les Beaux-Arts de Paris s’engagent dans un partenariat inédit afin de favoriser les échanges entre artistes de l’École et créateurs lauréats du programme, dont les productions seront présentées aux publics lors d’un grand rendez-vous artistique du 11 au 16 avril.

Depuis janvier 2023 une vingtaine d’artistes de Mondes nouveaux partagent leurs visions avec des chefs d’ateliers, des étudiants et des agents des Beaux-Arts de Paris. Les œuvres originales qui en émaneront seront présentées aux côtés d’une centaine d’œuvres d’artistes Mondes nouveaux. Les disciplines se mêleront, les générations aussi, pour des performances dansées, concerts, marionnettes, ateliers publics, discussions entre artistes, lectures, exposition, projections de films…

Cette rencontre entre les créateurs de Mondes nouveaux et les étudiants et enseignants des Beaux-Arts de Paris donne de nouvelles frontières artistiques et offre un portrait du temps : penser l’urgence climatique, la place de l’individu et la relation aux autres, la résonance du passé avec le présent et l’utilisation de savoir-faire anciens, l’identité questionnée…

Plusieurs espaces des Beaux-Arts de Paris seront investis pour l’occasion : la cour vitrée, coeur battant de l’événement, l’amphithéâtre d’Honneur, la Chapelle des Petits-Augustins, le jardin Chimay et la cour du Mûrier.

La scénographie de la cour vitrée, imaginée dans le cadre de workshops avec les étudiants des Beaux-Arts de Paris, a été conçue par l’artiste et designer Olivier Vadrot, lauréat du Programme Mondes nouveaux, comme un ensemble de constructions en bois modulables et adaptables, qui peuvent être démontées et redéployées pour un emploi pérenne et plus écoresponsable. Mis en place pour la première fois à l’occasion de Crush, ce dispositif scénographique a été reconfiguré et doté d’un éclairage avec le soutien de Flos, pour accueillir Mondes nouveaux X Beaux-Arts de Paris et sera redéployé pour le passage des diplômes des étudiants de 3e et 5e année de juin à septembre 2023.

Ouverture mardi 11 avril de 17h à 22h

Avec des événements qui se tiendront en Cour vitrée, Cour du Mûrier, Jardin Chimay, amphithéâtre d’Honneur.

Édition

Une édition sur l’ensemble du Programme Mondes nouveaux est réalisée par les Beaux-Arts de Paris en partenariat avec le Centre des Monuments nationaux et le Conservatoire du littoral.

L’ouvrage est introduit par un entretien entre Rima ABDUL-MALAK et Bernard BLISTÈNE.

Chaque artiste, designer, auteur.ice, compositeur.ice aura son projet présenté sur une double page, avec des reproductions en couleur des créations.

Un cahier spécial sera consacré au rendez-vous artistique Mondes nouveaux X Beaux-Arts de Paris.

Beaux-Arts de Paris 14 rue Bonaparte 75006 Paris

Moussa Sarr, Sans titre, série In Progress, 2022 Moussa Sarr, Sans titre, série In Progress, 2022