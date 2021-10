Mondes imaginaires – Speedy Graphito au musée en Herbe Musée en herbe, 21 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 octobre 2021 au 31 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 10h à 19h

et jeudi de 10h à 21h

payant

Retrouvez l’exposition haute en couleurs Mondes imaginaires – Speedy Graphito, au Musée en Herbe du 21 octobre 2021 au 31 mars 2022.

Avec l’exposition Mondes imaginaires, le Musée en Herbe vous entraîne dans l’univers de Speedy Graphito, maître de ce vaste royaume de l’imaginaire collectif. Les visiteurs partent à la découverte d’une quarantaine de ses œuvres, vecteurs de rêves et de lien social, dans une scénographie totalement immersive et intergénérationnelle.

Pionnier du street-art et artiste plasticien protéiforme reconnu dans le monde entier, Speedy Graphito est un anthropologue des temps modernes. Depuis presque 40 ans, il nous offre à travers ses œuvres et ses émotions, une représentation de la culture de masse, sans cesse renouvelée. Speedy Graphito décloisonne les arts. Ses œuvres saturées sont de véritables casse-têtes poétiques où se mêlent références à l’histoire de l’Art, la bande dessinée, les dessins animés, le consumérisme et l’écologie.

Un voyage initiatique et poétique au cœur de l’imaginaire de l’artiste Speedy Graphito.

La chambre aux mille trésors

Accueillis par une poupée géante à l’effigie de l’artiste, vous découvrez les héros qui ont marqué son enfance et qui sont devenus pour lui comme une seconde peau.

La cité des énigmes

Depuis les années 70, les nouvelles technologies ont fait apparaître de nouvelles formes d’images et d’esthétiques en perpétuelle mutation : pixels, jeux vidéos, écrans d’ordinateurs, de télévisions et téléphones. Les œuvres soulignent notre addiction aux nouvelles technologies et à la culture numérique.

Le musée dans les nuages

De nombreuses références à l’histoire de l’art sont présentes dans les œuvres de Speedy Graphito, notamment les peintres surréalistes, qui nous ouvrent les portes d’un monde imaginaire et poétique.

Le tunnel spatiotemporel

Dans cette installation lumineuse et totalement immersive, les visiteurs se retrouvent propulsés dans un monde parallèle où se mêle science-fiction et consumérisme.

Le jardin fantastique

En déambulant dans un jardin labyrinthique, vous entrez dans un univers féérique où se côtoient créatures mystiques, mythologiques, tribales et fantastiques !

Un voyage artistique et initiatique, dans lequel le réel et l’irréel ne forment plus qu’un.

Jeux de piste, jeu d’arcade et parcours interactif permettent aux jeunes pousses et vieilles branches de marcher dans les pas de ce plasticien dont l’œuvre fait maintes fois appel à l’univers de l’enfance.

À partir de 3 ans

Expositions -> Street-art

Musée en herbe 23, rue de l’Arbre-Sec Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (95m) 7 : Pont Neuf (191m)



Contact : Musée en Herbe https://museeenherbe.com/mondes-imaginaires-speedy-graphito/

Expositions -> Street-art Urbain;Expos;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-22T10:00:00+02:00_2021-10-22T19:00:00+02:00;2021-10-23T10:00:00+02:00_2021-10-23T19:00:00+02:00;2021-10-24T10:00:00+02:00_2021-10-24T19:00:00+02:00;2021-10-25T10:00:00+02:00_2021-10-25T19:00:00+02:00;2021-10-26T10:00:00+02:00_2021-10-26T19:00:00+02:00;2021-10-27T10:00:00+02:00_2021-10-27T19:00:00+02:00;2021-10-29T10:00:00+02:00_2021-10-29T19:00:00+02:00;2021-10-30T10:00:00+02:00_2021-10-30T19:00:00+02:00;2021-10-31T10:00:00+01:00_2021-10-31T19:00:00+01:00;2021-11-01T10:00:00+01:00_2021-11-01T19:00:00+01:00;2021-11-02T10:00:00+01:00_2021-11-02T19:00:00+01:00;2021-11-03T10:00:00+01:00_2021-11-03T19:00:00+01:00;2021-11-05T10:00:00+01:00_2021-11-05T19:00:00+01:00;2021-11-06T10:00:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-07T10:00:00+01:00_2021-11-07T19:00:00+01:00;2021-11-08T10:00:00+01:00_2021-11-08T19:00:00+01:00;2021-11-09T10:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-10T10:00:00+01:00_2021-11-10T19:00:00+01:00;2021-11-12T10:00:00+01:00_2021-11-12T19:00:00+01:00;2021-11-13T10:00:00+01:00_2021-11-13T19:00:00+01:00;2021-11-14T10:00:00+01:00_2021-11-14T19:00:00+01:00;2021-11-15T10:00:00+01:00_2021-11-15T19:00:00+01:00;2021-11-16T10:00:00+01:00_2021-11-16T19:00:00+01:00;2021-11-17T10:00:00+01:00_2021-11-17T19:00:00+01:00;2021-11-19T10:00:00+01:00_2021-11-19T19:00:00+01:00;2021-11-20T10:00:00+01:00_2021-11-20T19:00:00+01:00;2021-11-21T10:00:00+01:00_2021-11-21T19:00:00+01:00;2021-11-22T10:00:00+01:00_2021-11-22T19:00:00+01:00;2021-11-23T10:00:00+01:00_2021-11-23T19:00:00+01:00;2021-11-24T10:00:00+01:00_2021-11-24T19:00:00+01:00;2021-11-26T10:00:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00;2021-11-27T10:00:00+01:00_2021-11-27T19:00:00+01:00;2021-11-28T10:00:00+01:00_2021-11-28T19:00:00+01:00;2021-11-29T10:00:00+01:00_2021-11-29T19:00:00+01:00;2021-11-30T10:00:00+01:00_2021-11-30T19:00:00+01:00;2021-12-01T10:00:00+01:00_2021-12-01T19:00:00+01:00;2021-12-03T10:00:00+01:00_2021-12-03T19:00:00+01:00;2021-12-04T10:00:00+01:00_2021-12-04T19:00:00+01:00;2021-12-05T10:00:00+01:00_2021-12-05T19:00:00+01:00;2021-12-06T10:00:00+01:00_2021-12-06T19:00:00+01:00;2021-12-07T10:00:00+01:00_2021-12-07T19:00:00+01:00;2021-12-08T10:00:00+01:00_2021-12-08T19:00:00+01:00;2021-12-10T10:00:00+01:00_2021-12-10T19:00:00+01:00;2021-12-11T10:00:00+01:00_2021-12-11T19:00:00+01:00;2021-12-12T10:00:00+01:00_2021-12-12T19:00:00+01:00;2021-12-13T10:00:00+01:00_2021-12-13T19:00:00+01:00;2021-12-14T10:00:00+01:00_2021-12-14T19:00:00+01:00;2021-12-15T10:00:00+01:00_2021-12-15T19:00:00+01:00;2021-12-17T10:00:00+01:00_2021-12-17T19:00:00+01:00;2021-12-18T10:00:00+01:00_2021-12-18T19:00:00+01:00;2021-12-19T10:00:00+01:00_2021-12-19T19:00:00+01:00;2021-12-20T10:00:00+01:00_2021-12-20T19:00:00+01:00;2021-12-21T10:00:00+01:00_2021-12-21T19:00:00+01:00;2021-12-22T10:00:00+01:00_2021-12-22T19:00:00+01:00;2021-12-24T10:00:00+01:00_2021-12-24T19:00:00+01:00;2021-12-25T10:00:00+01:00_2021-12-25T19:00:00+01:00;2021-12-26T10:00:00+01:00_2021-12-26T19:00:00+01:00;2021-12-27T10:00:00+01:00_2021-12-27T19:00:00+01:00;2021-12-28T10:00:00+01:00_2021-12-28T19:00:00+01:00;2021-12-29T10:00:00+01:00_2021-12-29T19:00:00+01:00;2021-12-31T10:00:00+01:00_2021-12-31T19:00:00+01:00;2022-01-01T10:00:00+01:00_2022-01-01T19:00:00+01:00;2022-01-02T10:00:00+01:00_2022-01-02T19:00:00+01:00;2022-01-03T10:00:00+01:00_2022-01-03T19:00:00+01:00;2022-01-04T10:00:00+01:00_2022-01-04T19:00:00+01:00;2022-01-05T10:00:00+01:00_2022-01-05T19:00:00+01:00;2022-01-07T10:00:00+01:00_2022-01-07T19:00:00+01:00;2022-01-08T10:00:00+01:00_2022-01-08T19:00:00+01:00;2022-01-09T10:00:00+01:00_2022-01-09T19:00:00+01:00;2022-01-10T10:00:00+01:00_2022-01-10T19:00:00+01:00;2022-01-11T10:00:00+01:00_2022-01-11T19:00:00+01:00;2022-01-12T10:00:00+01:00_2022-01-12T19:00:00+01:00;2022-01-14T10:00:00+01:00_2022-01-14T19:00:00+01:00;2022-01-15T10:00:00+01:00_2022-01-15T19:00:00+01:00;2022-01-16T10:00:00+01:00_2022-01-16T19:00:00+01:00;2022-01-17T10:00:00+01:00_2022-01-17T19:00:00+01:00;2022-01-18T10:00:00+01:00_2022-01-18T19:00:00+01:00;2022-01-19T10:00:00+01:00_2022-01-19T19:00:00+01:00;2022-01-21T10:00:00+01:00_2022-01-21T19:00:00+01:00;2022-01-22T10:00:00+01:00_2022-01-22T19:00:00+01:00;2022-01-23T10:00:00+01:00_2022-01-23T19:00:00+01:00;2022-01-24T10:00:00+01:00_2022-01-24T19:00:00+01:00;2022-01-25T10:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T10:00:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-28T10:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T10:00:00+01:00_2022-01-29T19:00:00+01:00;2022-01-30T10:00:00+01:00_2022-01-30T19:00:00+01:00;2022-01-31T10:00:00+01:00_2022-01-31T19:00:00+01:00;2022-02-01T10:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T10:00:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-04T10:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T10:00:00+01:00_2022-02-05T19:00:00+01:00;2022-02-06T10:00:00+01:00_2022-02-06T19:00:00+01:00;2022-02-07T10:00:00+01:00_2022-02-07T19:00:00+01:00;2022-02-08T10:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T10:00:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-11T10:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T10:00:00+01:00_2022-02-12T19:00:00+01:00;2022-02-13T10:00:00+01:00_2022-02-13T19:00:00+01:00;2022-02-14T10:00:00+01:00_2022-02-14T19:00:00+01:00;2022-02-15T10:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T10:00:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-18T10:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T10:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-20T10:00:00+01:00_2022-02-20T19:00:00+01:00;2022-02-21T10:00:00+01:00_2022-02-21T19:00:00+01:00;2022-02-22T10:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T10:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-25T10:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T10:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-02-27T10:00:00+01:00_2022-02-27T19:00:00+01:00;2022-02-28T10:00:00+01:00_2022-02-28T19:00:00+01:00;2022-03-01T10:00:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-02T10:00:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-04T10:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T10:00:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00;2022-03-06T10:00:00+01:00_2022-03-06T19:00:00+01:00;2022-03-07T10:00:00+01:00_2022-03-07T19:00:00+01:00;2022-03-08T10:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T10:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-11T10:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T10:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-13T10:00:00+01:00_2022-03-13T19:00:00+01:00;2022-03-14T10:00:00+01:00_2022-03-14T19:00:00+01:00;2022-03-15T10:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T10:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-18T10:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T10:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-20T10:00:00+01:00_2022-03-20T19:00:00+01:00;2022-03-21T10:00:00+01:00_2022-03-21T19:00:00+01:00;2022-03-22T10:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T10:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-25T10:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T10:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-27T10:00:00+02:00_2022-03-27T19:00:00+02:00;2022-03-28T10:00:00+02:00_2022-03-28T19:00:00+02:00;2022-03-29T10:00:00+02:00_2022-03-29T19:00:00+02:00;2022-03-30T10:00:00+02:00_2022-03-30T19:00:00+02:00;2021-10-21T10:00:00+02:00_2021-10-21T21:00:00+02:00;2021-10-28T10:00:00+02:00_2021-10-28T21:00:00+02:00;2021-11-04T10:00:00+01:00_2021-11-04T21:00:00+01:00;2021-11-11T10:00:00+01:00_2021-11-11T21:00:00+01:00;2021-11-18T10:00:00+01:00_2021-11-18T21:00:00+01:00;2021-11-25T10:00:00+01:00_2021-11-25T21:00:00+01:00;2021-12-02T10:00:00+01:00_2021-12-02T21:00:00+01:00;2021-12-09T10:00:00+01:00_2021-12-09T21:00:00+01:00;2021-12-16T10:00:00+01:00_2021-12-16T21:00:00+01:00;2021-12-23T10:00:00+01:00_2021-12-23T21:00:00+01:00;2021-12-30T10:00:00+01:00_2021-12-30T21:00:00+01:00;2022-01-06T10:00:00+01:00_2022-01-06T21:00:00+01:00;2022-01-13T10:00:00+01:00_2022-01-13T21:00:00+01:00;2022-01-20T10:00:00+01:00_2022-01-20T21:00:00+01:00;2022-01-27T10:00:00+01:00_2022-01-27T21:00:00+01:00;2022-02-03T10:00:00+01:00_2022-02-03T21:00:00+01:00;2022-02-10T10:00:00+01:00_2022-02-10T21:00:00+01:00;2022-02-17T10:00:00+01:00_2022-02-17T21:00:00+01:00;2022-02-24T10:00:00+01:00_2022-02-24T21:00:00+01:00;2022-03-03T10:00:00+01:00_2022-03-03T21:00:00+01:00;2022-03-10T10:00:00+01:00_2022-03-10T21:00:00+01:00;2022-03-17T10:00:00+01:00_2022-03-17T21:00:00+01:00;2022-03-24T10:00:00+01:00_2022-03-24T21:00:00+01:00;2022-03-31T10:00:00+02:00_2022-03-31T21:00:00+02:00

©DR/Emile Sajot