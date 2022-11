Mondes flottants. Stéphane Belzère Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Au milieu des années 1990, le peintre Stéphane Belzère (né en 1963), décide d’installer son chevalet dans la salle dite des « Pièces Molles » du Museum d’Histoire Naturelle de Paris. C’est là le départ d’une aventure picturale qui durera jusqu’à aujourd’hui, au fil de laquelle l’artiste va habiter sa toile d’un motif récurrent, sinon obsessionnel : le bocal ! Sujet de nombreuses variations, le bocal est accumulé, prodigieusement agrandi, traversé par le regard de l’artiste, jusqu’à devenir un immense paysage indéchiffrable. Invité à investir une salle du parcours permanent du MAMCS, le peintre engage ce faisant un dialogue avec les collections du Musée Zoologique (actuellement fermé pour travaux) en réunissant une partie de sa collection de bocaux renfermant mammifères, reptiles et amphibiens. Ces « Mondes Flottants », oscillent entre plusieurs échelles et types de présentations qui les rendent tantôt très réalistes tantôt indéchiffrables. S’y affirme un travail singulier sur la lumière, la couleur et la transparence. Le bocal, contenant ordinaire d’univers qui ne le sont pas, danse sur la frontière entre figuration et abstraction, entre attraction et répulsion, entre objet scientifique et source d’inspiration inextinguible pour le peintre. «Mondes Flottants» est une exposition d’un genre nouveau dans l’histoire du MAMCS. Dialogue entre deux natures de collections différentes, elle offre au regard une confrontation entre une proposition contemporaine et un patrimoine scientifique qui viennent se compléter et s’éclairer réciproquement. En partenariat avec le Musée Zoologique. Strasbourg

