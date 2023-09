Mondes disparus : une expérience immersive au contact des dinosaures Galerie de minéralogie et géologie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Mondes disparus : une expérience immersive au contact des dinosaures Galerie de minéralogie et géologie Paris, 14 octobre 2023, Paris. Du samedi 14 octobre 2023 au dimanche 16 juin 2024 :

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Plein tarif : 29 € Tarif réduit : 24 € Cet automne, embarquez pour une expédition immersive exceptionnelle de 3,5 milliards d’années à la découverte de l’histoire de la Terre et du vivant ! Pour la première fois, une expérience en réalité virtuelle vous permet de vivre chaque grande étape de l’évolution de la planète et du vivant depuis ses origines. Munis d’un casque, débutez votre aventure il y a 3,5 milliards d’années… jusqu’à l’an 2200. Un véritable voyage dans le temps pour admirer les paysages du passé et aller à la rencontre d’espèces spectaculaires telles que d’immenses mille-pattes, des reptiles marins et des dinosaures ! Durant 45 minutes, laissez-vous émerveiller par la beauté et la richesse du vivant. Du fond de l’océan, en passant par les forêts tropicales, voyagez dans les paléo-paysages de grandes périodes géologiques : les premières traces de vie de l’Archéen, l’essor de la vie animale au Cambrien (520 millions d’années), les grands dinosaures du Crétacé (67 millions d’années) ou encore l’essor de la lignée humaine (entre – 100 000 et – 60 000 ans)… UNE EXPÉRIENCE INTERACTIVE Accompagnés d’une guide virtuelle, la jeune chercheuse Charlie, et de son petit robot Darwin, vous allez approcher avec votre groupe les diverses espèces qui habitent la Terre. Qui osera aller au plus près du tyrannosaure ? UN RÉCIT SCIENTIFIQUE Paléontologues, paléobotanistes, spécialistes en évolution, bioacousticiens… Les scientifiques du Muséum permettent à cette épopée de prendre vie, de façon onirique, parfois humoristique, mais toujours à partir de données scientifiques. Afin de représenter au mieux l’atmosphère d’une période, un univers sonore a été créé pour vous plonger dans des environnements très denses. Tendez l’oreille, une espèce s’approche peut-être de vous ! UNE TERRE CHANGEANTE Bien sûr, les conditions de vie à la surface de la Terre ont bien évolué avec le temps. À chaque découverte d’un paléo-paysage, vous serez informés du lieu où vous avez atterri, ainsi que des spécificités de cette époque. Galerie de minéralogie et géologie 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire 75005 Paris Contact : https://www.jardindesplantesdeparis.fr/fr/au-programme/agenda/mondes-disparus-4430 https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/jardin-des-plantes/mondes-disparus/billets#location_list

©mnhn-excurio mondes-disparus l’exposition immersive Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Galerie de minéralogie et géologie Adresse 36, rue Geoffroy Saint-Hilaire Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Galerie de minéralogie et géologie Paris latitude longitude 48.8414909964621,2.35598903259077

Galerie de minéralogie et géologie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/